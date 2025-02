Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250225-4: Kind auf Fußgängerüberweg angefahren -Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Autofahrer flüchtete

Die Polizei fahndet nach einem etwa 25 bis 35 Jahre alten, etwa 180 Zentimeter großen und kräftigen schwarzhaarigen Autofahrer, der nach einem Verkehrsunfall in Wesseling am Dienstagnachmittag (18. Februar) vom Unfallort geflüchtet sein soll. Bei dem Verkehrsunfall ist ein 12-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Jungen in eine Klinik.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll der Flüchtige gegen 15.50 Uhr den Kreisverkehr der Straßen "Westring" und Flach-Fengler-Straße befahren haben. Er soll die Fahrbahn an der Flach-Fengler-Straße verlassen haben und in Richtung Elsässer Straße gefahren sein. Zur gleichen Zeit soll der 12-Jährige mit seinem Fahrrad die Flach-Fengler-Straße auf dem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr überquert haben. Der Autofahrer kollidierte mit dem Kind, welches zu Boden stürzte. Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallstelle für den Zeitraum der Unfallaufnahme ab. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. (rs)

