POL-REK: 250225-1: Drogen und Bargeld bei mehreren Durchsuchungen sichergestellt

Hürth und Pulheim (ots)

Zwei Verdächtige vorläufig festgenommen

Im Rahmen von Durchsuchungen in Hürth und Pulheim haben Kriminalbeamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis am Freitag (21. Februar) kiloweise Rauschgift und Bargeld sowie Waffen sichergestellt. Die Beamten nahmen zwei Männer (20, 28) vorläufig fest. Gegen insgesamt drei Verdächtige besteht der Verdacht, illegalen Handel mit Betäubungsmitteln getrieben zu haben.

Nach Zeugenhinweisen ergaben sich für die Ermittler Hinweise, wonach der 20-Jährige in Hürth Betäubungsmittel gewinnbringend verkaufen soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln stellte eine Richterin einen Durchsuchungsbeschluss aus. Gegen 10 Uhr am Freitag durchsuchten Polizisten die Wohnräume in Gleuel. Der Tatverdächtige versuchte, über die Terrasse zu flüchten. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. In den Wohnräumen stellten sie Marihuana und Ketamin sowie ein Messer und eine Schusswaffe sicher.

Bereits seit Juni 2024 gehen Ermittler Hinweisen nach, wonach auch der 28-Jährige Rauschgift aus seiner Wohnung in Pulheim gewinnbringend verkaufen soll. Bei der Durchsuchung gegen 10 Uhr am Freitag fanden die Beamten neben dem Cannabis zusätzlich auch Kokain. Sie nahmen den Tatverdächtigen fest und führten ihn am Wochenende einem Haftrichter vor, der ihn in Untersuchungshaft schickte.

In einem zweiten Objekt in Pulheim stellten die Beamten nach einem Zeugenhinweis starken Cannabisgeruch aus den Wohnräumen eines 45-Jährigen fest. Nachdem ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss erlassen hatte, durchsuchten Kriminalbeamte dort am Freitag gegen 10 Uhr und stellten Cannabispflanzen, Marihuana, Bargeld im niedrigen fünfstelligen Wert sowie Silber- und Goldmünzen sicher.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern in allen drei Sachverhalten weiter an. (jus)

