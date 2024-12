Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.12.2024

Leer - Einbruch in das Sekretariat der BBS II

In der Nacht vom 10.12.24 auf den 11.12.24 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in die Berufsbildende Schule II in Leer. Bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und gelangte auf diese Weise in das Sekretariat. Es wurde Bargeld entwendet. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 12.12.24, um 06:34 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Frau befuhr mit ihrem Auto die 2. Südwieke aus Rhauderfehn kommend in Richtung Hahnentange. Im Kreuzungsbereich missachtete sie die Vorfahrt eines 36-jährigen Autofahrers, der die Papenburger Straße in Richtung Langholt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Das Auto des 36-Jährigen stieß in der Folge mit einem geparkten weiteren Pkw zusammen. Durch den Unfall wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall traten Betriebsstoffe aus, weshalb eine Spezialfirma mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt wurde. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

