POL-REK: 250224-4: Polizisten stellten Verdächtigen

Wesseling (ots)

Mann soll Autoscheiben eingeschlagen haben

Polizisten haben am Sonntag (23. Februar) einen Tatverdächtigen (28) in Wesseling gestellt. Ihm wird vorgeworfen am Sonntagvormittag die Scheiben von zwei geparkten Autos eingeschlagen zu haben. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 23 dauern an.

Gegen 9.30 Uhr riefen aufmerksame Zeugen die Polizei. Ein Unbekannter habe an der Berggeiststraße die Scheibe eines VW Golfs zerschlagen. Neben Glasscherben stellten die Beamten auch ein Tuch mit roten Anhaftungen fest. In der gleichen Straße meldete eine weitere Zeugin die eingeschlagene Heckscheibe eines Toyota. Auch hier stellten Beamte Blutspuren an dem Auto fest. Des Weiteren fanden sie eine Axt im Auto. In beiden Fällen sicherten Polizisten Spuren.

Mithilfe von Zeugenhinweisen stellten die Einsatzkräfte weitere Fahrzeuge mit roten Anhaftungen im Bereich der Theodorstraße fest. Die Uniformierten folgten den Spuren und entdeckten im Innenraum eines unverschlossenen Fahrzeugs deutliche Blutanhaftungen. Kurze Zeit später traf der Halter des Wagens ein. Der 28-Jährige wies Verletzungen an einer Hand, sowie Blut an seiner Kleidung auf. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte ein Ergebnis von mehr als 0,5 Promille.

Die Beamten fertigten Strafanzeigen. (sc)

