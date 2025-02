POL-REK: 250225-2: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wesseling (ots) - Mann soll Autoscheiben eingeschlagen haben Polizisten haben am Sonntag (23. Februar) einen Tatverdächtigen (28) in Wesseling gestellt. Ihm wird vorgeworfen am Sonntagvormittag die Scheiben von zwei geparkten Autos eingeschlagen zu haben. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 23 dauern an. Gegen 9.30 Uhr riefen aufmerksame Zeugen die Polizei. Ein Unbekannter habe an der Berggeiststraße ...

mehr