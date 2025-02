Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Horrweiler (ots)

Am Sonntagnachmittag den 09.02.2025 wird eine Streife der Polizei Bingen gegen 15:30 Uhr in Horrweiler auf einen Motorroller mit auffälliger Fahrweise aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der 34-jährige Fahrer zwar verkehrstüchtig ist, aber keine erforderliche Fahrerlaubnis für den Motorroller besitzt. Nach weiteren Recherchen wird außerdem bekannt, dass der Fahrer nicht zum ersten Mal ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

