Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250226-2: Verdächtiger vorläufig festgenommen

Bergheim (ots)

Aufmerksamer Mitarbeiter verhinderte Ladendiebstahl

Polizisten haben am Dienstagabend (25. Februar) einen mutmaßlichen Ladendieb (30) in Bergheim vorläufig festgenommen. Im wird vorgeworfen Waren in seine Kleidung versteckt zu haben.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Verbrauchermarkts an der Humboldtstraße bemerkte gegen 18.30 Uhr, wie der 30-Jährige mehrere Packungen Waschmittel in einen Badeanzug gesteckt habe, den er unter seiner Kleidung vorbereitet hatte. Der Angestellte stoppte den Verdächtigen. Alarmierte Polizisten befragten den Mann und stellten bei den Ermittlungen vor Ort fest, dass er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Sie nahmen den Beschuldigten vorläufig fest.

Auf der Polizeiwache erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung von dem Mann und stellten den Badeanzug sicher. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 21 aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell