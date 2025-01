FW-Erkrath: Sturmtief "Quiteria" sorgt für zahlreiche Einsätze in Erkrath

Feuerwehr Erkrath

Sturmtief "Quiteria" sorgt für zahlreiche Einsätze in Erkrath

Erkrath

Am Montag, den 06.01.2025 wurde die Feuerwehr Erkrath zu insgesamt neun sturmbedingten Einsätzen alarmiert. Zwischen 13:55 Uhr und 18:45 Uhr waren alle ehrenamtlichen Löschzüge und die hauptamtliche Wache im Dauereinsatz.

Schwerpunkt der Einsätze waren umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste, die Straßen und Gehwege blockierten. Hiervon betroffen waren im Stadtteil Hochdahl die Straße Neandertal, Kattendahler Straße, Schöne Aussicht, Frinzberg, Bergische Allee und Hauptstraße sowie die Hans-Holbein-Straße in Alt-Erkrath.

Besonders zeitaufwendig gestaltete sich ein Einsatz in der Straße "Am Rosenberg" in Alt-Erkrath, wo sich auf einem Mehrfamilienhaus das Dach eines Aufzugsmaschinenraums durch die Sturmböen los riss und abzustürzen drohte. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und entfernte Teile des beschädigten Daches. Dieser Einsatz war erst gegen 17:45 Uhr beendet.

Um die Einsätze koordiniert abzuwickeln, wurde in der Feuer- und Rettungswache Erkrath eine örtliche Einsatzleitung eingerichtet.

Neben den sturmbedingten Einsätzen kam es um 16:17 Uhr zu einer automatischen Feuermeldung einer Brandmeldeanlage des Gut Morp an der Düsseldorfer Straße. Ein Brandereignis lag aber nicht vor und nach kurzer Erkundung konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

