Feuerwehr Erkrath

FW-Erkrath: Fettbrand forderte eine verletzte Person

Erkrath

Mittwoch, 04.12.2024, 12:05 Uhr; Mühlenstraße in Alt-Erkrath

Die Feuerwehr Erkrath wurde heute Mittag zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus auf der Mühlenstraße in Alt-Erkrath alarmiert.

In der Küche einer Wohnung im 2. Obergeschoss geriet Fett in einer Pfanne in Brand, welcher aber durch einen Bewohner mit einem nassen Handtuch abgelöscht werden konnte. Bei dem Löschversuch geriet allerdings seine Bekleidung in Brand, die er geistesgegenwärtig unter Dusche ablöschen konnte. Dabei zog er sich allerdings Verbrennungen 2. Grades an einem Unterschenkel zu. Umgehend wurde der Patient durch den Rettungsdienst versorgt und für den Transport in ein Krankenhaus mit Verbrennungsbett ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Kontrolle der Wohnung und insbesondere der Küche ergab keine weiteren Auffälligkeiten, sodass hier keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich waren.

Nach der Erstversorgung wurde der Patient mit dem Rettungswagen zum Toni-Turek-Stadion an der Freiheitstraße transportiert, wo zwischenzeitlich der Rettungshubschrauber Christoph 3 aus Köln auf dem Fußballplatz zur Landung gegangen ist. Der Patient wurde in den Rettungshubschrauber umgelagert und mit diesem in ein Krankenhaus geflogen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes gab die Ehefrau an, dass sie schwanger ist und bei den Maßnahmen zur Unterstützung ihres Mannes in der Küche ausgerutscht sei. Schmerzen oder Verletzungen zeigten sich nicht. Es erfolgte trotzdem mit einem Rettungswagen ein vorsorglicher Transport in ein Krankenhaus.

Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache und der Rettungsdienst sowie alle drei ehrenamtlichen Löschzüge der Feuerwehr Erkrath. Der Einsatz konnte gegen 13:30 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Erkrath, übermittelt durch news aktuell