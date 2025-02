Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250227-3: Zeugensuche nach Einbruch in Lagerhalle

Kerpen (ots)

Täter brachen über das Dach ein

Nach einem Einbruch in ein Lager in Kerpen in der Nacht zu Mittwoch (26. Februar) fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten zwischen Dienstagabend (25. Februar) 20 Uhr und Mittwoch 6 Uhr in das Gebäude an der Zeißstraße eingebrochen sein. Dabei sollen sie sie ein Loch in das Dach einer Lagerhalle geschnitten haben und so in den Innenraum eingedrungen sein.

Die Polizisten nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. Weitere Beamte sicherten Spuren. Ob die Täter Beute machten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell