Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mörstadt- Hoher Sachschaden nach Brand eines Einfamilienhauses

Mörstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zum Brand eines Einfamilienhauses in der Bachgasse in Mörstadt. Gegen 13:30 Uhr stellten Anwohner starke Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls des Hauses fest, in dem sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs keine Personen befanden. Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr begannen unmittelbar nach Eintreffen mit der Brandbekämpfung. Die Löscharbeiteten dauerten bis in den späten Nachmittag an. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort zunächst versiegelt. Der an dem Gebäude entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

