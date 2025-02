Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Haffkrug

Verkehrsinsel durch Unfall beschädigt - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Zwischen dem 26.01. und 27.01.25 ereignete sich in der Dorfstraße in Haffkrug ein Unfall, der zu nicht unerheblichen Schäden an einer Verkehrsinsel führte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Scharbeutz sucht Zeugen des Vorfalls.

Am Montagmorgen (27.01.25) wurde die örtliche Polizei über eine beschädigte Verkehrsinsel in der Dorfstraße, in Höhe der Einmündung "Fallreep", informiert. Einsatzkräfte suchten den Unfallort auf und konnten neben nicht unerheblichen Schäden an der Verkehrseinrichtung auch beschädigte Fahrzeugteile feststellen.

Erste Ermittlungen lassen den Schluss zu, dass sich der Unfall zwischen Sonntag und Montag ereignete. Zusätzlich konnten die aufgefunden Fahrzeugteile dem Hersteller Ford zugeordnet werden, der diese in der Modellreihe Transit verbaute. Dieser Fahrzeugtyp dürfte entsprechend im Zusammenhang mit dem Unfall stehen. Hinweise auf den Fahrer konnten indes nicht erlangt werden.

Die Polizei sucht aus diesem Grund Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem verursachendem Fahrzeug bzw. dem Fahrer geben können. Angesprochene Personen werden gebeten, sich mit der ermittelnden Polizeidienststelle in Scharbeutz in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer: 04503-35 720 oder alternativ als E-Mail an: Scharbeutz.pst@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell