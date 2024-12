Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Vermehrt Anrufe durch falsche Polizeibeamte in Kappeln, Schleswig und Umgebung

Kreis SL-FL (ots)

Der Leitstelle der Polizei wird in den Abendstunden des 11.12.2024 ein vermehrtes Aufkommen von Telefonanrufen durch falsche Kriminalbeamte im Raum Angeln und den Städten Kappeln und Schleswig gemeldet. Betroffen sind Festnetznummern, die namentlich in den örtlichen Telefonverzeichnissen aufgeführt sind. Inhaltlich wird dem Angerufenen geraten seine Wertsachen und größere Bargeldbeträge zur Sicherung an die Polizei auszuhändigen, da angeblich ein Einbruch unmittelbar bevorstehen würde. Diese Erkenntnis hätte die "falsche Kriminalpolizei" durch die Vernehmung von festgenommenen Einbrechern erlangt. Die Polizei würde diese Sachen auch persönlich abholen.

Von Seiten der Polizeileitstelle erfolgt der dringende Rat nicht auf solche Anrufe zu reagieren, über seine persönlichen Vermögenswerte keine Auskünfte zu geben und die Telefonate mit dem Hinweis zu beenden, dass man sich an die Polizei wenden werde. Da der/die Anrufer in betrügerischer Absicht handeln und sich damit strafbar machen, sollten die Sachverhalte den örtlichen Polizeidienststellen oder unter 110 der Leitstelle der Polizei mitgeteilt werden.

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell