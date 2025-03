POL-PDWO: Worms - mehrere Zehntausend Euro Schaden bei Anlagebetrug entstanden.

Worms (ots) - Am gestrigen Abend um kurz vor 19:00 Uhr kam es zu einem Brand in einem Autohaus in der Schönauer Straße in Worms. Die Feuerwehr Worms war wenig später bereits vor Ort und bekämpfte den Brand mit einer Vielzahl an Einsatzkräften. Trotz des schnellen Eingreifens entstand ein erheblicher Sachschaden, der nach vorläufiger Schätzung im mittleren sechsstelligen Bereich liegen wird. Eine Einsatzkraft der ...

mehr