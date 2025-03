Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Worms (ots)

Am Freitagabend, den 28.03.2025 kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Liebenauer Straße in Worms. Gegen 18:30 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr Worms Rauchentwicklung im Bereich einer Erdgeschosswohnung gemeldet. Durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Worms wurde umgehend mit der Brandbekämpfung und Räumung des Wohnhauses begonnen. Durch den Rettungsdienst wurden vorsorglich sieben Bewohner des Mehrfamilienhauses hinsichtlich einer möglichen Rauchgasintoxikation in das Klinikum Worms verbracht. Die Bewohner konnten nach erfolgter medizinischer Untersuchung wieder entlassen werden.

Aufgrund von Verrußung sind die Wohnungen im EG, 1. OG und 2. OG des Hauses nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizei Worms aufgenommen wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell