Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Seniorin wird Opfer eines Betrugs am Telefon

Kleve (ots)

Am Mittwoch (19. März 2025) ist eine 73-Jährige aus Kleve Opfer eines Betrugs am Telefon geworden. Sie erhielt einen Anruf eines angeblichen Sparkassen-Mitarbeiters, der behauptete, dass es auf ihrem Konto ungewöhnliche Buchungen gebe. Der Anrufer leitete die Frau anschließend an, via Online-Banking eine Überweisung im mittleren dreistelligen Bereich auf ein fremdes Konto zu tätigen. Als die 73-Jährige sich danach bei ihrer Hausbank meldete, bemerkte sie, dass sie betrogen worden war. Sie informierte die Polizei.

Noch einmal als Warnung: Geben Sie keine persönlichen Informationen wie Bankdaten am Telefon preis! Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon oder per Whatsapp um Geld bittet! Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, dann informieren Sie sofort die Polizei unter 110 oder, wenn möglich, Verwandte. Ein Apell der Polizei richtet sich auch an jüngere Angehörige: Klären Sie Ihre lebensälteren Eltern/Großeltern/Verwandte über die Maschen der Betrüger auf. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell