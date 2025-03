Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

14-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Mittwochmorgen (19. März 2025) ereignete sich auf der Hoffmannallee ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen zuzog. Der 14-Jährige aus Kleve wollte gegen 08:00 Uhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug an einer Querungshilfe die Straßenseite der Hoffmannallee wechseln. Dabei wurde er von dem Peugeot 206 einer 73-Jährigen aus Kleve erfasst, die die Hoffmannallee in Richtung Reichswalde befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Jugendliche schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Hoffmannallee war während der Unfallaufnahme bis etwa 09:30 Uhr gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell