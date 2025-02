Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Brand einer Lagerhalle

Gernsheim (ots)

Am Samstag, 15.02.2025, gegen 22:15 Uhr, brannte eine ungenutzte Lagerhalle in der Industriestraße in Gernheim. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten ca. 3 Stunden an. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Bereits am 28.01.2025 brannte eine andere ungenutzte Lagerhalle auf dem selben Gelände.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell