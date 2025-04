Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall

Heilbronn (ots)

Wertheim: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße

Am Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Wertheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 19-jährige Fahranfängerin wollte mit ihrem VW Polo rückwärts ausparken und verwechselte dabei vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal. Da das Lenkrad eingeschlagen war, drehte sich das Fahrzeug und prallte gegen einen 69-jährigen Mann und dessen 58-jährige Ehefrau, die gerade in ihren Toyota einsteigen wollten. Hierbei wurde auch ein 73-jähriger Passant von dem Auto erfasst. Alle drei Personen wurden schwer verletzt. Der 73-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, die beiden anderen mit Rettungswagen ebenfalls in Kliniken gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim zu melden.

