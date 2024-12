Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl eines Toyota Land Cruiser

Meschede (ots)

In Meschede kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Diebstahl eines Pkw. Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen 17:00 Uhr und 08:15 Uhr von einem Privatgrundstück (Betriebsgelände) in Laer einen weißen Toyota Land Cruiser mit dem amtlichen Kennzeichen HSK-A 2855. Das Fahrzeug ist ca. drei Jahre alt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell