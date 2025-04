Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbrüche und Unfälle

Heilbronn (ots)

Wertheim: Einbruch in Kindergarten - Bargeld und Elektronik entwendet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwochverschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum evangelischen Kindergarten in Wertheim. Der Täter hebelte ein Fenster im hinteren Bereich der Kindertagesstätte auf und gelangte so in das Gebäude. Dort wurden mehrere Schränke in verschiedenen Räumen gewaltsam geöffnet. Aus einem Tresor entwendete der Täter eine rote Stofftasche mit Bargeld. Zusätzlich nahm er beim Verlassen eine rote Jutetasche mit, in die er ein altes Mobiltelefon, eine Lautsprecherbox und eine Digitalkamera packte. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Königheim: Einbrüche in Grundschule und Kindergarten - hoher Sachschaden und Bargeld entwendet

In der Nacht von Dienstag, 17 Uhr, auf Mittwoch, 7 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in die Grundschule sowie den gegenüberliegenden Kindergarten in Königheim ein. In der Schulstraße hebelte der Täter zunächst eine Tür der Grundschule auf, durchsuchte mehrere Räume und öffnete gewaltsam diverse Schränke. Im Lehrerzimmer wurde eine Kasse aufgebrochen und Bargeld entwendet. Auch im Kindergarten wurde eine Außentür gewaltsam geöffnet. Dort durchwühlte der Täter mehrere Räume und entwendete Bargeld aus einem Büro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Weikersheim: Audi überschlägt sich auf der L1001 - Fahrer bleibt unverletzt

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Landesstraße 1001 bei Weikersheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 28-Jähriger mit seinem Audi von der Fahrbahn abkam. Der Mann fuhr gegen 7:30 Uhr von Bernsheim in Richtung Weikersheim als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts in den Grünstreifen geriet. Vermutlich durch eine Gegenlenkbewegung wurde der Wagen nach links abgewiesen, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach im linken Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Wertheim/L2310: Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:15 Uhr, kam es auf der Landesstraße 2310 bei Wertheim, im Bereich der Autobahnauf- und -abfahrt in Fahrtrichtung Stuttgart, zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 46-jähriger Audi-Fahrer war aus Richtung Dertingen kommend nach links in Richtung der Autobahnauffahrt Stuttgart abgebogen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Audi A3. Der 48-jährige Fahrer des Audi A3 sowie seine 42-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber, der Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell