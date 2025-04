Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugenaufrufe nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Einbruch & Unfallflucht

Öhringen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Bürocontainer einer Autoverwertung in Öhringen ein. Zwischen 21 Uhr am Dienstagabend und 8 Uhr am nächsten Morgen hebelten der oder die Unbekannten die Tür des Containers auf dem Gelände im Schleifbachweg auf. Die Einbrecher durchwühlten das Innere des Containers und öffneten gewaltsam einen Spind, nahmen aber augenscheinlich kein Diebesgut an sich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Künzelsau-Gaisbach: Gullideckel aus Schächten gehoben

In Künzelsau-Gaisbach hoben Unbekannte in den vergangenen Tagen mehrfach Gullideckel aus ihren Schächten, nun sucht die Polizei nach Hinweisen. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag waren in der Waldenburger Straße zwölf Gullideckel ausgehoben und am Fahrbahnrand abgestellt worden. Am Mittwochabend meldeten Zeugen gegen 23 Uhr erneut, dass sich in der Waldenburger Straße die Abdeckungen von neun Wasserschächten nicht mehr an ihren vorgesehenen Plätzen befinden. Die Gullideckel konnten von einer Streife wieder an ihre Plätze gebracht werden. Da die nicht abgedeckten Gullischächte eine große Gefahr für Verkehrsteilnehmer bedeuteten, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Diese werden vom Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Künzelsau: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Auf einem Schotterparkplatz im Künzelsauer August-Beyer-Weg wurde am Sonntag ein Renault Twingo von einem Unbekannten beschädigt. Der Wagen stand zwischen 13 Uhr und 15 Uhr auf dem Parkplatz hinter einer Krankenkasse, als eine unbekannte Person den Twingo touchierte und dabei an der Front Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro verursachte. Da im Tatzeitraum der Künzelsauer Autofrühling in der Innenstadt stattfand, hofft die Polizei auf Zeugen, die Angaben zum Verursacher des Schadens machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

