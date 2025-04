Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diebstahl

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Diebstahl aus Supermarkt - Täter auf der Flucht festgenommen

Am Mittwoch, gegen 19:30 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach-Neckarelz zu einem Diebstahl. Ein 34-jähriger Mann wurde vom Ladendetektiv beim Diebstahl beobachtet und anschließend durch das Personal bis in den nahegelegenen Wald verfolgt. Die alarmierte Polizei konnte den Flüchtigen gegen 20 Uhr im Bereich der Waldsteige festnehmen, nachdem er sich dort etwa 300 Meter entfernt vom Wohngebiet im Unterholz versteckt hatte. Das Diebesgut hatte der Mann vermutlich auf seiner Flucht weggeworfen. Da er keine Ausweisepapiere mit sich führte wurde der Tatverdächtige zu Identitätsfeststellung mit aufs Revier genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls zu.

