POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Festnahme nach versuchter räuberischer Erpressung

Heilbronn (ots)

Mosbach: Nach versuchter räuberischer Erpressung auf dem Messplatz - Tatverdächtiger in Haft

Nachdem am vergangenen Mittwoch, 2. April , ein 18-Jähriger auf dem Mosbacher Messplatz in seinem Auto von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6005327), konnten Beamte des Kriminalkommissariats Mosbach in Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Mosbach bereits am Folgetag einen Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Der 41-Jährige Pole wurde am Freitag einem Richter am Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl wegen versuchter räuberischer Erpressung in Vollzug, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

