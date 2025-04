Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neuer Polizeiposten Aglasterhausen feierlich eröffnet - Ein Gewinn für die Sicherheit in der Region

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Mit einer kleinen, aber würdigen Feierstunde wurde am heutigen Dienstagvormittag der neue Polizeiposten Aglasterhausen offiziell eröffnet. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Polizei waren vor Ort, um den modern ausgestatteten Neubau gemeinsam einzuweihen. Der neue Standort liegt zentral im Ort und ersetzt die bisherigen, in die Jahre gekommenen Räumlichkeiten des alten Postens, die den gestiegenen Anforderungen und dem Personalzuwachs nicht mehr gerecht wurden. Die fünf dort tätigen Polizeibeamtinnen und -beamten sind für sechs Gemeinden mit rund 22.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zuständig. Polizeipräsident Frank Spitzmüller würdigte in seinem Grußwort das langjährige Engagement aller Beteiligten: "Gerade in einem Flächenpräsidium wie dem Polizeipräsidium Heilbronn ist es essenziell, dass wir vor Ort sichtbar und erreichbar sind. Der neue Polizeiposten Aglasterhausen ist ein starkes Zeichen für gelebte Bürgernähe sowie moderne und verlässliche Polizeiarbeit. Mein Dank gilt allen, die dieses Projekt mitgetragen und vorangebracht haben." Besonders hervorgehoben wurde der Einsatz von Bürgermeister Stefan Kron, der sich frühzeitig für den Erhalt des Standorts stark gemacht hatte, sowie der Beitrag der Bauherrn Steven Binder und Joseph Fraß, die die Umsetzung des Neubaus gemeinsam mit dem Amt für Vermögen und Bau Heilbronn realisierten. Auch der ehemalige Revierführer des Polizeireviers Mosbach, Achim Küller, inzwischen im Ruhestand, hatte die Entwicklung des Projekts früh mit angestoßen. Bürgermeister Stefan Kron betonte in seinem Grußwort, dass der Polizeiposten in Aglasterhausen fest zum Ortgeschehen dazu gehöre und für die ganze Raumschaft von enormer Bedeutung sei. "Der Slogan "Die Polizei - dein Freund und Helfer" ist in Aglasterhausen nicht nur Wortfetzen, sondern gelebte Realität." so Kron. Der Neubau bietet den Beschäftigten künftig deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen - darunter ausreichend Büroräume, ein separates Vernehmungszimmer sowie moderne Sanitär- und Umkleidemöglichkeiten. Der neue Polizeiposten liegt nur wenige Gehminuten vom bisherigen Standort entfernt. Der Übergang in die neuen Räumlichkeiten erfolgte nahtlos und ohne Unterbrechung des Dienstbetriebs. Mit dem neuen Gebäude ist ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Stärkung der öffentlichen Sicherheit im ländlichen Raum geleistet worden - ganz im Sinne einer bürgernahen, präsenten Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell