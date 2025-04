Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall und Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Külsheim: Unfall durch missglücktes Überholmanöver

Weil ein 23-Jähriger am Dienstagnachmittag ein abbiegendes Auto übersah, kam es bei Külsheim zu einem Verkehrsunfall. Der 58 Jahre alte Fahrer eines Pkw-Anhänger-Gespanns war gegen 14 Uhr auf der Landesstraße 509 von Külsheim in Richtung Bronnbach unterwegs. Auf Höhe eines Waldstücks setzte der Mann den Blinker nach links um mit seinem Skoda in einen Feldweg einzubiegen und verlangsamte, ebenso wie der darauffolgende Fahrzeuglenker, die Geschwindigkeit seines Wagens. Der von hinten mit seinem Mazda herannahende 23-Jährige bemerkte den Abbiegevorgang vermutlich nicht rechtzeitig und setzte daher zum Überholen der langsamer werdenden Fahrzeuge an. Dabei kollidierte er mit dem abbiegenden Gespann. Der Mazda begann daraufhin sich zu überschlagen und kam schließlich am linken Fahrbahnrand zum Stillstand. Durch den Aufprall wurde auch der Anhänger vom Zugfahrzeug getrennt und überschlug sich einen Abhang hinunter. Der 23-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Schäden am Mazda, dem Skoda und dem Anhänger belaufen sich auf insgesamt rund 40.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Tauberbischofsheim: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung In der Tauberbischofsheimer Eichendorffstraße wurden in der Nacht auf Dienstag zwei Fahrzeuge von einem Unbekannten beschädigt. Zwischen 18:30 am Montagabend und 6:45 Uhr am Dienstagmorgen ging die unbekannte Person zu zwei in der Straße geparkten Autos und entwendete von den Motorhauben ein BMW-Emblem und ein VW-Zeichen. Zum Wert des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Eichendorffstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

