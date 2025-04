Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach großem Polizeieinsatz in Mudau vom 09.04.2025

Mudau/Buchen (ots)

Mudau/Buchen/Sinsheim: Großer Polizeieinsatz in Mudau und Buchen

Am Dienstag, den 8. April 2025, führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn groß angelegte Durchsuchungsmaßnahmen in Mudau und Buchen durch. Der Einsatz richtete sich gegen zwei deutsche Tatverdächtige. Gegen den 39-jährigen Hauptverdächtigen wurde in den zurückliegenden Monaten unter anderem wegen des Verdachts waffenrechtlicher und tierschutzrechtlicher Verstöße sowie weiterer Straftaten aus dem Bereich des Umweltrechts und Verstößen gegen die Gewerbeordnung ermittelt. Einem 48-jährigen mutmaßlichen Helfer und einer 49-jährigen mutmaßlichen Komplizin wird Geldwäsche und Beihilfe zum Betrug vorgeworfen. Am Dienstagmorgen, gegen 9:30 Uhr, konnte der 39-Jährige in Sinsheim durch Fahndungskräfte vorläufig festgenommen werden. Kurz darauf folgte die vorläufigen Festnahmen der 49-Jährigen in Buchen. Im Anschluss folgte die Vollstreckung der durch die Staatsanwaltschaft Mosbach bereits im Vorfeld beantragten und erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse an den Wohnanschriften der Tatverdächtigen sowie des in Sinsheim stehenden Fahrzeugs des Hauptverdächtigen. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Buchen dauern an.

