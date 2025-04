Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Eppingen-Adelshofen: Brand in Heckenbuschstraße - Gartenhütte, Wohnhaus und zwei Garagen betroffen

Eppingen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, wurde der Brand einer Hecke in der Heckenbuschstraße in Eppingen-Adelshofen gemeldet. Das Feuer breitete sich in der Folge auf eine Gartenhütte, ein Wohnhaus und zwei angrenzende Garagen aus. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Feuerwehr ist nach wie vor mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.

