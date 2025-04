Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Autounfall, Diebstahl aus PKW, Betrug

Heilbronn (ots)

L1036/Neuenstein: Übermüdete Autofahrerin verursacht Unfall

Eine 52-jährige PKW-Lenkerin befuhr am Montag, kurz vor 22 Uhr, die Landesstraße 1036, von Hohebuch kommend, in Richtung Grünbühl. Im Bereich der Schotterwerke kam die Frau in einer langgezogenen Rechtskurve, vermutlich aufgrund von Übermüdung und damit einhergehendem Sekundenschlaf, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fiat Ducato drehte sich anschließend um 180 Grad und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrbahn wurde gesperrt. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Der Zusammenstoß verursachte einen Sachschaden von über 20.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Neuenstein war mit 18 Einsatzkräften im Einsatz.

Neuenstein: Geldbeutel aus PKW entwendet

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh haben Unbekannte aus einem offenbar verschlossenen Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz, welches im Rosenweg geparkt war, einen Geldbeutel samt Inhalt entwendet. Hinweise zu der Tat werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Öhringen: Mann wird Opfer von Online-Trading-Betrug

Über eine Werbeanzeige auf einer Social-Media-Plattform wurde ein Mann auf eine Handelsplattform für Kryptowährungen aufmerksam. Es wurde mit hohen Renditen geworben. Das 65-jährige Opfer wurde durch die Täter, welche sich als Finanzmanager ausgaben, mittels Messaging-Dienst angewiesen Geld auf verschiedene Konten und diverse Krypto-Wallets zu überweisen. Durch die Betrugsmasche verlor der Mann über 4.000 Euro. Aber der Betrug ging noch weiter. Das Opfer erhielt mehrere Geldeingänge auf sein Konto und wurde durch die Betrüger angewiesen diese Gelder, welche angeblich von Sponsoren stammen, per App an verschiedene Krypto-Wallets zu überweisen.

