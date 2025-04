Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle, Brände und versuchter Einbruch

Heilbronn (ots)

B47/Walldürn: Ein Verletzter bei Frontalzusammenstoß

Am Montagmorgen, gegen 5:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 47 zwischen Walldürn und Rippberg zu einem schweren Verkehrsunfall. In einer unübersichtlichen Kurve überholte eine 46-jährige Ford-Focus-Fahrerin in Richtung Walldürn, kam hierbei ins Schleudern, kollidierte seitlich mit einem Sattelzug und stieß anschließend frontal mit dem entgegenkommenden BMW i4 eines 44-Jährigen zusammen. Beide Pkw wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 46-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro.

Buchen-Eberstadt: Brand in Garage

Am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, geriet in der Rathausstraße eine als Lagerraum genutzte Garage in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Mudau: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Zwischen 12 Uhr und 12:25 Uhr am Samstag beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten VW T-Cross auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße in Mudau. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Der Schaden an der Stoßstange beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter 06281 9040 zu melden.

Rosenberg: Trike gerät während der Fahrt in Brand

Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr fing ein Trike während der Fahrt auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Rosenberg und Dörrhof Feuer. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Rosenberg gelöscht werden. Der 60-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Brandursache ist unklar.

Adelsheim: Pkw überschlägt sich nach Sekundenschlaf

Am frühen Samstagmorgen verlor ein 21-Jähriger auf der Bundesstraße 292 bei Adelsheim vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über seinen Pkw. Der Mann war gegen 2:25 Uhr von des Anschlussstelle Osterburken in Richtung Adelsheim unterwegs, verlor hierbei die Kontrolle über den BMW und schleuderte über die Fahrbahn. Schließlich kam das Fahrzeug auf dem Dach liegend in einem Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des jungen Fahrers wurde beschlagnahmt.

Billigheim: Alkoholisierter Fahrer bleibt nach Wendemanöver stecken

Am Sonntag, gegen 11 Uhr, verursachte ein 68-jähriger VW-Fahrer in Billigheim einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Beim Versuch, sein Fahrzeug auf der Landesstraße 526 in Höhe der Einmündung zur Allfelder Straße zu wenden, fuhr er einen Abhang hinunter, verschob dabei einen Kanaldeckel und blieb mit dem rechten Vorderreifen in dem entstandenen Loch stecken. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht, sein Führerschein sichergestellt.

Obrigheim: Einbruchversuch an Wohnhaus und Fahrzeug

Am Freitagabend zwischen 19 Uhr und 21:30 Uhr kam es in Obrigheim-Asbach zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Alten Schulgasse. Eine unbekannte Person versuchte, die Tür mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen, es gelang ihr jedoch nicht. Zudem wurde versucht, das Schloss eines weißen Iveco-Lkw zu aufzubrechen, der vor dem Anwesen abgestellt war. Auch hier blieb es beim Versuch. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts. Das Polizeirevier Mosbach bittet unter der Telefonnummer 06261 8090 um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell