Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- & Landkreis Heilbronn: Unfälle, Raser, Bienenstöcke und Baumaschinen gestohlen, Jugendlicher verletzt Senior, Zeugen nach Einbruch gesucht, tote Tiere bei Heilbronn

Heilbronn (ots)

Langenbrettach: Hundebiss und Schuss aus Schreckschusspistole

Am frühen Sonntagmorgen wurden zwei Personen in Langenbrettach durch Hundebisse leicht verletzt. Gegen 1:30 Uhr gerieten eine Mutter und ihr Sohn beim Ausladen ihres Hundes aus dem Kofferraum in eine verbale Auseinandersetzung. Als sich dann noch der zweite Sohn in die Streitigkeiten einmischte, schnappte der Vierbeiner nach diesem. Sein Bruder und Besitzer des Tieres ging dazwischen und wurde hierbei, genau wie die Mutter, durch Bisse und Kratzer leicht verletzt. Während des Durcheinanders gab ein Mann aus einer Gruppe weiterer anwesender Personen einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe ab. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

A81/Ilsfeld: Vier Verkehrsteilnehmer nach Geschwindigkeitskontrolle bald zu Fuß unterwegs

Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg führten in der Nacht von Sonntag auf Montag Geschwindigkeitsmessungen an der Autobahn 81 durch. Zwischen 22:30 Uhr und 0:30 Uhr wurden zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld die gefahrenen Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer gemessen. Vier von ihnen waren so schnell unterwegs, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der Tagesschnellste, ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer, war bei erlaubten 100 km/h mit 177 km/h unterwegs.

A6/Bad Rappenau: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 am Freitagabend wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 19 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Mercedes von Mannheim in Richtung Nürnberg unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau aufgrund eines Rückstaus stark bremsen musste. Vermutlich erkannte dies ein dahinterfahrender 54-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Audi auf den Mercedes auf. Nur kurze Zeit nach dem Zusammenstoß fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Volvo auf den verunfallten Audi auf und schob diesen erneut auf den Mercedes. Bei dem Unfall wurden der Audi-Fahrer und die 47-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro.

Heilbronn: Von Fahrbahn abgekommen - Hoher Sachschaden

Sachschaden in Höhe von knapp 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen in Heilbronn. Gegen 5:20 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem Nissan in der Heuchelbergstraße unterwegs, als er, vermutlich weil er einem die Fahrbahn kreuzendem Tier auswich, nach rechts von der Fahrbahn abkam und hier mit einem geparkten Citroen zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen auf einen davor abgestellten Opel aufgeschoben. Der Nissan landete auf dem Dach. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Heilbronn: Fahrradfahrerin nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht nach einem Fahrradunfall am Freitagmittag auf dem Neckartalradweg Zeugen und eine Beteiligte. Gegen 12:30 Uhr radelte ein 73-Jähriger auf Höhe der Schwabengarage in Richtung Heilbronn, als er aus bisher unbekannter Ursache mit einer entgegenkommenden Zweiradfahrerin zusammenstieß. Beide kamen zu Fall und zogen sich Verletzungen zu. Der Senior musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unbekannte Fahrradfahrerin soll sich Verletzungen im Gesicht zugezogen haben, entfernte sich allerdings nach kurzer Zeit von der Unfallstelle, obwohl sie von Zeugen zum Bleiben aufgefordert wurde. Sie kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 40 bis 60 Jahre alt - Circa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß - Etwas dunklerer Teint - Kräftige Statur - Dunkle Haare in einem kinnlangen Bob - Trug graue Kleidung und war mit einem grauen E-Bike unterwegs an welchem ein roter Einkaufskorb angebracht war Wer kann Angaben zu der gesuchten Fahrradfahrerin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Jugendlicher verletzt 66-Jährigen - Zeugen gesucht

Am Freitagabend griff ein Jugendlicher in Heilbronn einen 66-Jährigen an und verletzte diesen. Gegen 20:50 Uhr war der Mann zu Fuß vom Marktplatz in Richtung Käthchenhof unterwegs, als er vor dem Eingang zum Käthchenhof auf eine Gruppe Jugendlicher traf. Einer von ihnen bespritzte den Senior und weitere Passanten mit einer Wasserspritzpistole. Als der 66-Jährige ihn aufforderte dies zu unterlassen, spukte dieser zunächst in Richtung des Mannes und beleidigte ihn. Anschließend soll er auf ihn zugegangen und ihn in den Intimbereich getreten haben. Als der Angegriffene daraufhin vor Schmerzen zu Boden ging, trat der Unbekannte ihn erneut. Als eine Zeugin rief, dass sie die Polizei informieren werde, flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: - Circa 17 bis 18 Jahre alt - Circa 1,70 Meter groß - Heller Teint - Sprach Hochdeutsch Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Baumaschinen aus Pkw gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte in Heilbronn mehrere Baumaschinen aus einem Pkw. Zwischen 23 Uhr am Freitag und 6:30 Uhr am nächsten Morgen schlugen der oder die Täter die Heckscheibe des in der Käferflugstraße abgestellten Ford ein und stahlen die Maschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Brackenheim: Zeugen nach Schlägerei in Cocktailbar gesucht

Nach einer Schlägerei in einer Brackenheimer Cocktailbar am Sonntagabend, sucht die Polizei Zeugen. Kurz vor Mitternacht geriet ein 34-Jähriger mit einem bisher Unbekannten in der Bar in der Heilbronner Straße in Streit. In dessen Verlauf wurde er zunächst mit der flachen Hand und anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als der Angegriffene sich daraufhin verteidigte mischten sich drei weitere Personen ein, stießen den 34-Jährigen zu Boden und schlugen auf ihn ein. Im weiteren Verlauf verließen die vier Unbekannten die Lokalität und fuhren in einem VW Touareg älteren Baujahrs davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Geschehens. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Schwaigern: Drei Verletzte bei Unfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagabend in Schwaigern. Gegen 21:30 Uhr war 43-Jähriger mit seinem Ford auf der Massenbacher Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Vermutlich nahm dies ein 56-Jähriger zu spät wahr, weshalb er mit seinem Opel von der Schafackerstraße nach links in die Massenbacher Straße abbog und hier mit dem vorfahrtsberechtigten Ford kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie die 14-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Ford vermutlich vor Fahrtantritt dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte im Anschluss einen Wert von fast einem Promille. Daher musste er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Zaberfeld: Bienenstöcke gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche in Zaberfeld mehrere Bienenstöcke. Zwischen Donnerstag, 19:30 Uhr, und Freitag, 18 Uhr, stahlen der oder die Täter die Bienenvölker, welche im Wiesengebiet "Vogelherd" standen. Der Schaden wird auf über tausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Bienenstöcke machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Oedheim: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Am frühen Sonntagmorgen kam ein 31-Jähriger bei Oedheim mit seinem Audi von der Fahrbahn ab. Der Mann war kurz vor 5 Uhr auf der Landesstraße 1095 von Neuenstadt in Richtung Neckarsulm unterwegs, als er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und unter dem Einfluss von Alkohol nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der Audi mit zwei Leitpfosten und durchfuhr einen Acker. Anschließend schanzte das Fahrzeug durch Gestrüpp, prallte mit der Front gegen einige Bäume, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Sein Fahrer musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben, da sich im Rahmen der Unfallaufnahme der Verdacht ergab, dass der 31-Jährige nicht nur unter Alkohol- sondern auch unter Betäubungsmitteleinfluss stand.

Widdern: Motocross-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagnachmittag zog sich ein Motocross-Fahrer auf einem Trainingsgelände bei Widdern bei einem Unfall schwere Verletzungen zu. Der 33-Jährige stürzte gegen 16:30 Uhr, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden.

L1095/Oedheim: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Nach mehreren gefährlichen Überholmanövern einer 20-Jährigen am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 1095 bei Oedheim, sucht die Polizei Zeugen und Geschädigte. Die Audi-Fahrerin soll zunächst von Neckarsulm kommend in Fahrtrichtung Neuenstadt unterwegs gewesen sein. Eine Zeugin war zu diesem Zeitpunkt das vierte Fahrzeug einer Kolonne hinter einer Sattelzugmaschine. Die 20-Jährige soll im Bereich der längeren Geraden vor der Abzweigung auf die Kreisstraße 2001 nach Lautenbach den Sattelzug trotz Gegenverkehrs überholt haben. Ein entgegenkommender dunkelgrauer Pkw, ähnlich einem VW Touran, musste von seinem Fahrer bis zum Stillstand abgebremst werden, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zu diesem Zeitpunkt bogen die beiden Pkw, welche sich noch zwischen der Zeugin und der Sattelzugmaschine befanden, in Richtung Lautenbach ab. Bei einem der beiden Fahrzeuge handelte es sich um eine ältere, graue Mercedes A-Klasse. Die Fahrer dieser Autos werden nun als Zeugen gesucht. Die wilde Fahrt der jungen Frau fand hier allerdings noch kein Ende. Im weiteren Verlauf überholte sie im Bereich von Neckarsulm-Dahenfeld erneut auf gefährliche Weise. Dieses Mal in einer langgezogenen Rechtskurve. Bei diesem Überholmanöver kam der Audi-Fahrerin ein weißes Fahrzeug mit einem männlichen Fahrer entgegen. Auch dieser konnte nur durch ein Ausweichmanöver in den Grünstreifen und vollständiges Anhalten einen Unfall verhindern. Auch dieser Verkehrsteilnehmer wird nun als Zeuge gesucht. Die 20-Jährige konnte im weiteren Verlauf durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen und mögliche weitere Geschädigte der rasanten Fahrweise der jungen Frau. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Untergruppenbach: Unbekannte beschädigen Audi - Wer hat was gesehen? Anfang des Monats beschädigten Unbekannte einen Audi in Untergruppenbach-Unterheinriet. Zwischen dem 28. März und dem 1. April verursachten der oder die Täter Schäden in Höhe von circa 15.000 Euro an dem auf dem Außenstellplatz vor einer Halle in der Mühlstraße abgestellten Fahrzeug. Unter anderem wurden beide Außenspiegel, die Motorhaube, sowie die linke Fahrzeugseite vermutlich durch Treten oder Schlagen beschädigt. Nun sucht die Polizei Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Sanitätshaus gesucht

Unbekannte verschafften sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einem Sanitätshaus in Heilbronn. Zwischen Samstagnachmittag, 13 Uhr, und dem nächsten Morgen, 6:30 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Stuttgarter Straße. Im Inneren wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt, eine Tür aufgebrochen und ein Tresor sowie eine Kasse gewaltsam geöffnet. Der oder die Einbrecher erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Wer hat im Tatzeitraum rund um die Stuttgarter Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Mehrere tote Tiere aufgefunden

In Stallungen eines Aussiedlerhofs in Heilbronn konnten am vergangenen Donnerstag mehrere Tierkadaver aufgefunden werden. Gegen 13:30 Uhr informierte die Tierrettung Unterland das Polizeipräsidium Heilbronn, dass sie eine Vielzahl von toten Schafen in einer Scheune eines Aussiedlerhofes im Stadtrandgebiet Heilbronn aufgefunden hätten. Durch den Fachbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Ordnungsamtes der Stadt Heilbronn, wurden die Stallungen des Anwesens inspiziert. Es konnten 42 Tierkadaver von Schafen und zwei Kadaver von Ziegen dort festgestellt werden. Zudem wurden in mehreren Mülltonnen weitere Überreste von kleinen Wiederkäuern und Hühnern gefunden. Durch das Ordnungsamt wurde dem Tierhalter die Auflösung des Tierbestandes angeordnet. Derzeit ist unklar warum die Tiere verendet sind. Gemäß dem Besitzer soll Anfang März ein plötzliches Tiersterben auf seinem Hof eingesetzt haben. Warum die Tiere nicht fachgerecht entsorgt wurden ist Gegenstand der Ermittlungen. Drei Kadaver wurden sichergestellt, sie werden nun untersucht um die Todesursache festzustellen. Die restlichen Kadaver auf dem Gelände werden von einer Spezialfirma fachgerecht entsorgt. Die Überprüfung einer weiteren Stallung des Halters verlief ohne Beanstandungen

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell