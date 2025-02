POL-F: 250220 - 0183 Frankfurt - Bergen- Enkheim: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Frankfurt (ots) - (ha) Ein 41-jähriger Mann meldete sich am Sonntag (16. Februar 2025) bei der Polizeistation Heusenstamm. Er bemerkte an seinem Fahrzeug einen langen Kratzer entlang der gesamten Beifahrerseite und einen Kratzer an der rechten vorderen Stoßstange. Es wird vermutet, dass er beim Vorbeifahren einen ...

mehr