BPOL-BadBentheim: Mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter Mann musste ins Gefängnis

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstagnachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen 35-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 35-Jährige kam als Beifahrer in einem Auto aus den Niederlanden, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 16:30 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert wurde.

Die polizeiliche Überprüfung der Personalien des 35-Jährigen ergab, dass nach dem Mann gefahndet wurde. Er sollte sich Ende Januar wegen des Verdachtes, vorsätzlich ein Kraftfahrzeug ohne erforderliche Fahrerlaubnis geführt zu haben, vor Gericht verantworten. Weil er nicht zur Hauptverhandlung erschien, hatte das Amtsgericht in Hamburg-Barmbek die Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann wurde verhaftet und nach einer Nacht im Polizeigewahrsam am nächsten Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht in Meppen vorgeführt. Im Anschluss brachten ihn die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt.

