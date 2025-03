Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Haftbefehl gesucht

43-Jähriger muss für ein halbes Jahr ins Gefängnis

Oldenburg (ots)

Die Bundespolizei hat gestern Vormittag einen 43-Jährigen am Oldenburger Hauptbahnhof festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann muss für sechs Monate ins Gefängnis.

Eine Streife der Bundespolizei hatte den Mann gegen 10:40 Uhr im Hauptbahnhof Oldenburg kontrolliert. Die polizeilichen Überprüfungen ergaben, dass der amtsbekannte Deutsche von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde, da sein Aufenthaltsort unbekannt war. Er war 2024 wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in drei Fällen in Tatmehrheit mit Diebstahl in zwei Fällen zu einer rechtskräftigen Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt worden, von der er noch sechs Monate zu verbüßen hat.

Der Mann wurde von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell