Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Festnahme bei Grenzkontrolle - 34-Jähriger muss für drei Monate ins Gefängnis

Twist (ots)

Die Bundespolizei hat gestern Abend an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 34-Jährige für drei Monate ins Gefängnis.

Der Mann war Fahrer eines aus den Niederlanden kommenden Kleintransporters. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde das Fahrzeug kurz nach 18 Uhr in der Kontrollstelle in Schöninghsdorf auf der B 402 angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 34-jährigen Rumänen stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war 2024 wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt zu einer Geldstrafe in Höhe von 900,- Euro verurteilt worden. Da er die Strafe nicht beglichen hatte, wurde er per Haftbefehl von der Justiz gesucht.

Der 34-Jährige hätte noch die Möglichkeit gehabt die Ersatzfreiheitstrafe von 90 Tagen abzuwenden, wenn er den ausstehenden Betrag direkt bezahlt hätte. Da er dazu nicht in der Lage war, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

