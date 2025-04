Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verletzte Zweiradfahrer und Sachschädigungen

Heilbronn (ots)

Wertheim-Dertingen: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Am Freitag, gegen 20 Uhr, kam es in Wertheim-Dertingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung der Aalbachstraße und dem Oberen Wall. Ein 39-jähriger Skoda-Fahrer wollte aus der Straße "Oberer Wall" kommend die Aalbachstraße überqueren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Honda-Fahrer. Bei der Kollision stürzte der Motorradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Boxberg-Angeltürn: Rollerfahrer bei Unfallflucht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am Samstagmorgen wurde in Boxberg-Angeltürn ein 17-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Jugendliche befuhr gegen 7.30 Uhr die Kronenstraße in Richtung Boxberg, als ein bislang unbekannter Fahrer einer schwarzen BMW 5er Limousine aus dem Wirtsweg kommend die Vorfahrt missachtete. Es kam zur Kollision, wobei der Rollerfahrer stürzte. Der BMW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim-Dittigheim: Mehrere Fahrzeuge in der Nacht beschädigt - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag, 0:30 Uhr bis 1:30 Uhr, kam es in Tauberbischofsheim-Dittigheim zu einer Serie von Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Fahrzeugen. Betroffen waren unter anderem Autos in der Hockergräberstraße, Zum Steinschmätzer, Mühlreinstraße und An der Gänsstirne. Insgesamt wurden acht Fahrzeuge durch das Einschlagen der Heckscheiben oder durch Abtreten von Außenspiegeln beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

