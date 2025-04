Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Verkaufs- und Lagerschuppen brannte nieder

Heilbronn (ots)

Am Sonntagabend wurde kurz nach 22:00 Uhr der Brand einer Verkaufs- und Lagerhütte auf einem Vereinsgelände in der Schlizstraße gemeldet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Das Übergreifen des Brandes auf das nahegelegene Vereinsheim wurde verhindert, die Hütte brannte jedoch vollständig nieder. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist bislang unklar. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen zu Brandgeschehen aufgenommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten sich unter 07131 7479-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell