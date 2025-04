Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Autounfälle, präpariertes Fleisch aufgefunden und Brände

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Übermüdete Autofahrerin verursacht Unfall - Führerschein beschlagnahmt

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 19 bei Künzelsau zu einem Verkehrsunfall mit etwa 6.000 Euro Sachschaden. Eine 66-jährige Hyundai-Fahrerin schlief nach eigenen Angaben gegen 14:40 Uhr kurzzeitig am Steuer ein, geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte den entgegenkommenden Opel Corsa einer 22-Jährigen. Die vier Insassinnen des Opels blieben unverletzt. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde beschlagnahmt.

Künzelsau: Präpariertes Fleischstück mit Nadeln gefunden - Polizei ermittelt

Ein Spaziergänger entdeckte am Sonntag, gegen 16:45 Uhr, ein mit Nadeln versehenes Fleischstück am Fußweg zwischen Spielplatz Wertwiesen und Freibad in Künzelsau. Sein angeleinter Hund hatte ein etwa 10 x 10 Zentimeter großes Stück Fleisch im Gebüsch erschnüffelt. Der Mann konnte rechtzeitig eingreifen, sodass sein Hund unverletzt blieb. Das präparierte Fleisch wurde durch den Mann entsorgt. Die Polizei Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Mulfingen: Küche in Brand - Feuer greift auf Dachstuhl über

Ein Küchenbrand hat am Freitagmorgen in Mulfingen erheblichen Schaden verursacht. Der Bewohner des Hauses im Wasserweg musste laut eigener Aussage das Haus gegen 9:30 Uhr kurzfristig verlassen und habe im Eifer des Gefechts vergessen den Herd auszuschalten. In der Folge fing das auf dem Herd befindliche Essen Feuer, welches sich auf den Dachstuhl ausbreitet. Die Feuerwehren Mulfingen und Künzelsau waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und rund 50 Kräften im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Am Gebäude entstand hoher Sachschaden.

Mulfingen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - Zwei Fahrerinnen verletzt

Auf der Landesstraße 1020 bei Mulfingen kam es am Freitagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 19-jährige Ford-Fahrerin fuhr gegen 16:10 Uhr von Hollenbach in Richtung Bundesstraße 290, erkannte den vor ihr bremsenden Mercedes einer 21-Jährigen zu spät und fuhr diesem hinten auf. Der Mercedes wurde wiederum auf einen, sich ebenfalls in gleicher Richtung unterwegs befindlichen, Cupra geschoben. Die Unfallverursacherin und die 21-jährige Mercedes-Fahrerin wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Mercedes und der Cupra musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 34.000 Euro.

Künzelsau: Leichtkraftrad-Fahrerin bei Vorfahrtsverstoß verletzt

Am Freitagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, kam es in Künzelsau an der Einmündung der Austraße zur Konsul-Uebele-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw. Eine 18-jährige Suzuki-Fahrerin missachtete beim Linksabbiegen von der Austraße in die Konsul-Uebele-Straße die Vorfahrt einer entgegenkommenden 39-jährigen Rollerfahrerin. Die Rollerfahrerin stürzte bei der Kollision und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

Öhringen: Müll auf Feldweg in Brand - Zeugen gesucht

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, brannten auf einem Feldweg im Möhriger Feld in Öhringen ein zusammengerollter Teppich sowie eine Matratzenauflage. Offenbar hatten Unbekannte die Gegenstände zuvor aus dem Sperrmüll entwendet und mutwillig angezündet. Die Feuerwehr Öhringen war mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Zeugen beobachteten vier Jugendliche, die sich zügig vom Brandort entfernten. Das Polizeirevier Öhringen bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Jugendlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Pfedelbach: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin verursacht Unfall

In den frühen Morgenstunden des Sonntags verursachte eine 48-jährige Citroën-Fahrerin in Pfedelbach einen Verkehrsunfall. In der Unterhöfener Straße prallte sie gegen 3:20 Uhr mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme wurde bei ihr sowie ihrem Beifahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Beide lehnten einen Atemalkoholtest ab. Bei der Fahrerin wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Öhringen durchgeführt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 12.000 Euro.

Künzelsau: Waldfläche in Taläcker gerät in Brand - Wer hat etwas gesehen?

Am Donnerstagnachmittag kam es im Stadtwaldgebiet in Künzelsau zu einem Flächenbrand. Eine rund 150 auf 50 Meter große Waldfläche geriet in Höhe der Straße Goldberg in Brand. Das Feuer wurde gegen 16:30 bemerkt. Die Feuerwehren Künzelsau und Gaisbach waren mit insgesamt 43 Kräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Schaden zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Was den Brand verursacht hat, ist noch unklar. Das Polizeirevier Künzelsau bittet Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell