Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Ein Verletzter nach körperlicher Auseinandersetzung auf einem Firmengelände

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Auseinandersetzung zwischen zwei Arbeitern - Ein Verletzter

Am Montagmittag, kurz vor 12 Uhr, kam es auf einem Betriebsgelände in Neckarsulm zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Arbeitern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass ein 35-jähriger Mann einen 23-Jährigen am Oberarm verletzte. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik verbracht. Das Polizeirevier Neckarsulm nahm die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell