POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Am Donnerstagmittag vergangener Woche entwendete ein 29-Jähriger u.a. eine noch mit Diebstahlssicherungen versehene Jacke aus einem Bekleidungsgeschäft in der Heilbronner Innenstadt. Der Tatverdächtige konnte hierbei von den Ladendetektiven beobachtet werden, welche ihn unmittelbar nach Verlassen des Ausgangsbereichs damit konfrontierten. Hierauf stieß der Dieb einen der Ladendetektive von sich weg und flüchtete anschließend. Während der Flucht entledigte er sich der zuvor entwendeten Jacke. Einer der Ladendetektive konnte ihn wenig später im Einkaufszentrum K3 einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Im Zuge der Durchsuchung des 29-jährigen Mannes konnte noch ein T-Shirt aufgefunden werden, das ebenfalls dem Bekleidungsgeschäft zugeordnet werden konnte. Der festgenommene Rumäne wurde am Tag nach der Tat einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls und setzte ihn in Vollzug. Anschließend wurde der Mann in eine JVA überstellt.

