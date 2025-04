Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- & Landkreis Heilbronn: Fahrzeug gestohlen, Sachbeschädigung, Unfallflucht, Geschwindigkeitskontrollen und Bedrohung

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Horkheim: Fiat 500 gestohlen - Zeugen gesucht Am vergangenen Wochenende wurde in Horkheim ein Fiat 500 entwendet. Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 14:30 Uhr, machte sich der Täter vermutlich die Tatsache zu nutzen, dass die Besitzerin des Fahrzeugs ihren Schlüssel in dem in der Erwin-Habold-Straße abgestellten Auto stecken ließ und fuhr mit dem Kleinwagen davon. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Zeugen nach Sachbeschädigung am Amtsgericht gesucht Zwischen Samstagmittag, 16 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr, beschädigte eine bisher unbekannte Person eine Klingeleinrichtung und den Schließzylinder einer Eingangstüre am Heilbronner Amtsgericht. Der Täter injizierte eine klebstoffartige Flüssigkeit in den Schließzylinder des Gebäudes in der Rollwagstraße, sodass sich die Türe nach dem Aushärten nicht mehr öffnen ließ. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Jagsthausen: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Wer hat etwas gesehen? Bei einem Unfall am Montagabend in Jagsthausen wurde ein Fahrradfahrer verletzt. Gegen 19 Uhr war der 47-Jährige mit seinem Zweirad in der Schloßstraße in Richtung Berlichingen unterwegs, als er von einem Pkw überholt und geschnitten wurde. Der Mann sprang von seinem Fahrrad um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Flüchtigen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

A81/Ilsfeld: Fünf Autofahrer zukünftig zu Fuß unterwegs Im Rahmen der Geschwindigkeitskontrollwoche führten Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg in der Nacht von Montag auf Dienstag bei Ilsfeld Lasermessungen durch. Zwischen 22:40 Uhr und 0:45 Uhr wurden an der Autobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld die gefahrenen Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer gemessen. Bei erlaubten 100 km/h wurden in diesem Zeitraum fünf Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit zwischen 146 km/h und 181 km/h auffällig. Ihre Fahrer müssen sich nun auf ein kommendes Fahrverbot einstellen. Zwei der Verkehrsteilnehmer werden wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt.

Heilbronn: Mann mit Waffe bedroht und Widerstand geleistet Am Montagabend soll ein Mann in Heilbronn einen anderen mit einer Waffe bedroht haben. Gegen 20:15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Etzelstraße zu einer Bedrohung mit einer silbernen Waffe gekommen sein soll. Der Angreifer konnte im weiteren Verlauf in einem nahegelegenen Fitnessstudio vorläufig festgenommen werden. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der alkoholisierte 55-Jährige äußerst aggressiv, beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte. Nachdem dem Mann Handschellen angelegt wurden, konnte er auf das Polizeirevier gebracht werden. Im Rahmen der nun folgenden Identitätsfeststellung leistete er erneut Widerstand und versuchte die Beamten zu verletzten. Dies misslang und der 55-Jährige musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs und der Arbeitsstelle des Tatverdächtigen konnte keine Waffe aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell