POL-HN: Stadt- & Landkreis Heilbronn: Sprengmittel beseitigt, Geschwindigkeitskontrolle, Zeugenaufruf nach Unfallflucht & Verkehrsunfälle mit Verletzten

Bad Friedrichshall - Untergriesheim: Panzerfaustüberreste gesprengt

Am Dienstag fand ein Landwirt bei Arbeiten auf einem Acker in Untergriesheim Teile einer Panzerfaust. Da der gefundene Sprengkopf nicht gefahrlos hätte transportiert werden können, wurde das Sprengmittel am Abend vom Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert gesprengt.

A81/ Ilsfeld: Fast 10% der Autofahrer zu schnell

Von knapp über 10.000 Fahrzeugen, deren Geschwindigkeit am Dienstag auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld überprüft wurde, waren 1.000 schneller, als an dieser Stelle erlaubt sind. Beamte der Verkehrspolizei Weinsberg kontrollierten zwischen 7:30 Uhr und 13:45 Uhr die Geschwindigkeit des Verkehrs in Richtung Würzburg. Dabei fuhren 768 Verkehrsteilnehmer bis zu 20 km/h schneller als die erlaubten 80 km/h für Lkw und 100 km/h für Pkw. 216 Fahrzeugführer fuhren zwischen 21 und 40 km/h zu schnell. 16 Autofahrer wurden mit Geschwindigkeiten erwischt, die über 41 km/h über dem Erlaubten liegen. Den Preis des Tagesschnellsten erhält ein Autofahrer, der mit 167 km/h im hunderter Bereich erwischt wurde. Er muss nun nicht nur mit Punkten im Fahreignungsregister und einer Geldbuße, sondern auch mit dem Verlust seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Heilbronn: Linienbus kollidiert mit Fußgänger

Ein 62-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit einem Linienbus in Heilbronn verletzt. Der Mann lief gegen 15 Uhr am Fahrbahnrand der Georg-Vogel-Straße. Ein vorbeifahrender Busfahrer nahm den Fußgänger vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht wahr und touchierte ihn. Der 62-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Güglingen: Auto beschädigt und abgehauen

Ein 1er BMW wurde am Montagvormittag in Güglingen von einem Unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Wagen stand zwischen 10:20 Uhr und 10:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Maulbronner Straße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den stehenden BMW und hinterließ nichts als rote Lackspuren. Am BMW entstanden Schäden in Höhe von rund 3.500 Euro. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachten konnten, oder Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Obereisesheim: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag bei Obereisesheim wurde ein 64-Jähriger verletzt. Der Mann bog mit seinem Motorrad gegen 16 Uhr von der Wimpfener Straße nach links auf die Landesstraße 1100 ab und übersah dabei vermutlich den aus Richtung Untereisesheim herannahenden Renault eines 55-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Motorradfahrer von seiner Maschine geschleudert wurde. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

