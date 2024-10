POL-NI: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person im Stadtgebiet Rinteln

Hagenburg (ots) - (bae)Am 25.10.2024 gegen 16:00 Uhr kam es in Hagenburg, auf einem Kürbishof an der Altenhäger Straße zu einem Verkehrsunfall. Auf dem dortigen Parkplatz war ein Skoda Fabia von einer 32-jährigen Hannoveranerin ordnungsgemäß abgestellt worden. Durch mehrere Zeugen konnte beobachtete werden, wie ein anderer Pkw Skoda Karoq rückwärts gegen den geparkten Pkw gefahren ist. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Er konnte später an der ...

