Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Suche nach einer Person in vermeintlich hilfloser Lage im Waldstück von Rinteln-Todenmann

Rinteln (ots)

(sk) Am Samstag Mittag meldete eine Spaziergängerin ein vermeintlich menschliches Stöhnen im Waldstück nördlich der Straßen "Zum Waldwinkel" und "Bödekers Brink" in Rinteln-Todenmann, welches zunächst auf eine mögliche hilflose Lage einer Person hindeutete. Durch diverse Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurde u.a. mittels Einsatz einer Wärmebildkamera ein abgesenkter Waldbereich abgesucht, aus dem die Geräusche gekommen sein sollen. Die Absuche führte zu keinem Auffinden einer Person, sodass von Tiergeräuschen ausgegangen wird. In unmittelbarer Nähe des Waldstückes waren u.a. Gänse ansässig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell