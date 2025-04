Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Sachbeschädigung und Diebstahl in Kirche, Rauchentwicklung in Firmengebäude

Heilbronn (ots)

Öhringen: Person begeht Straftaten in Kirche

Am Montagnachmittag, zwischen 15 und 18 Uhr, hielt sich eine bislang unbekannte Person in der Stiftskirche am Marktplatz auf, brach dort aus dem kunstvoll geschnitzten Hochaltar das hölzerne Schwert des Petrus heraus und beschädigt dieses. Weiter entwendete der Täter ein circa ein Quadratmeter großes Parament. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Waldenburg: Starke Rauchentwicklung in Firma

In einer Firma in Waldenburg, in der Bahnhofssiedlung, kam es am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, zu einer massiven Rauchentwicklung in einer Werkshalle. Ursächlich hierfür war wahrscheinlich ein glühendes Metallteil in einem Abgasrohr, wodurch sich Ölrückstände entzündeten. Die automatische Löschanlage konnte den Brand eindämmen, bevor er größeres Ausmaß annahm. Bei dem Vorfall kamen keine Personen zu Schaden. Die Feuerwehren Künzelsau, Waldenburg und Kupferzell waren mit insgesamt elf Fahrzeugen im Einsatz. Über die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden.

