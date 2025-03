Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Celle sucht den Zeugen eines Raubes

Celle (ots)

Gestern, 04.03.2025 gegen 11 Uhr ist es in Celle im Hermannsburger Weg zu einem Raub gekommen. Eine 43 Jahre alte Frau war in der Straße zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich von hinten angegriffen wurde. Der Täter stieß sie zu Boden und versuchte zunächst, ihr das Mobiltelefon aus der Hand zu reißen. Als dies misslang, entriss er der Frau ihre Handtasche. Die Frau flüchtete zunächst in Richtung Schnuckendrift. Währenddessen durchsuchte der Täter die Handtasche noch vor Ort. Ein aufmerksamer Autofahrer war auf das Geschehen aufmerksam geworden, kümmerte sich um die Frau und brachte sie in seinem Auto nach Hause. Von dort wurde die Polizei informiert. Der Täter flüchtete in der Zwischenzeit. Die Frau wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen der Polizei bezüglich des Täters ergaben einen konkreten Hinweis auf einen 27 Jahre alten Mann aus Celle, der nun als dringend tatverdächtig gilt.

Die Polizei bittet den hilfsbereiten Autofahrer, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell