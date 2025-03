Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Notlandung eines Kleinflugzeugs

Celle / Scheuen (ots)

Am heutigen Abend gegen 17:30 Uhr erreicht die Leitstelle der Feuerwehr und Polizei der Notruf, dass bei einem einmotorigen Kleinflugzeug während des Fluges die Schraube abgefallen sei. Der Pilot leite bereits die Notlandung ein.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bereiten sich daraufhin mit einem Großaufgebot an Kräften auf den möglichen Schadensfall vor, sodass die Einsatzkräfte bereits vor der Notlandung am Flugplatz in Scheuen vor Ort sind.

Die Notlandung gelingt dem Piloten jedoch, sodass er unverletzt das Kleinflugzeug verlassen kann. Letztendlich habe er einen Schaden am Fahrwerk festgestellt und daraufhin eine Notlandung eingeleitet.

Für die Bevölkerung hat zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, da das Flugzeug weiterhin manövrierfähig gewesen ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell