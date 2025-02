Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl eines hochwertigen Kinderwagens

Celle (ots)

In der Zeit vom 20.02.2024, 15:00 Uhr bis 21.02.2025, 13:30 Uhr wurde von einem Grundstück in der Straße Eichhain in Celle ein hochwertiger Kinderwagen der Marke Cybex entwendet. Dieser war dort mit einem Schloss an eine Treppe angeschlossen. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 1.600 Euro. Es liegen derzeit keinerlei Hinweise auf die oder den Täter vor. Die Polizei Celle bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05141-277-0.

