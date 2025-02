Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Die Polizei Winsen sucht in zwei Fällen von Verkehrsunfallflucht nach den jeweiligen Verursachern

Winsen / Aller (ots)

Bereits am Dienstag, 18.02.2025 zwischen 17:45 Uhr und 19:00 befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße Schüttelberg im Ortsteil Walle aus der Straße Wolfkuhle kommend in Richtung Heckenstraße. Dabei touchierte er einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der zweite Fall ereignete sich am Montag, 24.02.2025 in der Zeit zwischen 14.00 - 14.30 in Winsen (Aller). Auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Poststraße beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Opel. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein größeres Fahrzeug, eventuell einen Transporter oder ähnliches. In beiden Fällen bittet die Polizei Winsen um Hinweise unter der Telefonnummer 05143/66772-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell