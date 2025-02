Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand einer Scheune neben der ehemaligen JVA "Salinenmoor"

Celle (ots)

Am Samstag, den 22.02.2025, gegen 18:00 Uhr, ergingen bei Feuerwehr und Polizei mehrere Meldungen über den Brand einer Scheune bei der ehemaligen JVA "Salinenmoor". Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Gebäude bereits in Vollbrand. In der Scheune waren Heu- und Strohballen sowie ein landwirtschaftlicher Anhänger gelagert. Das Gebäude sowie der gesamte Inhalt wurden vollständig durch das Feuer zerstört. Das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude oder den Wald konnte verhindert werden. Das brandbetroffene Objekt gehört zum sog. Klosterhof, welcher unmittelbar neben der ehemaligen JVA steht. Personen wurden nicht verletzt. An dem Einsatz sind rund 150 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren, dem THW, Rettungsdiensten und der Polizei beteiligt. Zum jetzigen Zeitpunkt dauern die Löscharbeiten weiterhin an. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ungefähr 250.000,- Euro. Die Brandursache ist derzeit unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an.

